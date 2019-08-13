Kalplerimiz sizlerle



36 dalda faaliyet gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne bağlı dokuz sporcu dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye’yi temsil edecek. Altı yıldır 100 metre, 200 metre ve uzun atlama branşlarında yarışan Büyükşehir’in sporcularından Kerim Elyaz, 28-30 Ağustos’ta Fransa’da düzenlenecek Engelli Atletizm Avrupa Grand Prix Yarışması’na katılacak. Ardından 7-17 Kasım 2019’da Dubai’de gerçekleştirilecek Engelli Atletizm Dünya Şampiyonası’nda yarışacak. Büyükşehir Belediyesi’nin iki başarılı tekvando sporcusu Esra Akbulak ile Simge Erensayın ise 5-8 Eylül 2019’da İsveç’te yapılacak Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin tekvando branşında mücadele eden diğer iki sporcusu Mehmet Efe Özdemir ve Pınar Yiğitalp de 7-10 Ağustos’da Özbekistan’da yapılacak Yıldızlar Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

Boccia’da da başarı sürüyor

Büyükşehir Belediyesi sporcuları Engelli Boccia branşında da uluslararası arenaya çıkacak. 22-29 Eylül’de Çek Cumhuriyeti’ndeki Bölgesel Açık Boccia Şampiyonası’na katılacak olan Sinem Gökten, ülkemizi temsil edecek isimlerden biri. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün diğer lisanslı Boccia sporcusu Mustafa Özkan ise 26 Ağustos-1 Eylül’de İspanya’daki Engelli Boccia Avrupa Şampiyonası’na katılacak. Özkan aynı zamanda Türk Milli Takımı’nda yer alıyor.

Selin ve Alper Antalya yolcusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcusu Selin Durgut da önümüzdeki günlerde milli takım seçmelerine katılacak. Bu seçmelerde birincilik elde ederse, İzmir’in başarılı sporcularından Alper Öztürk ile birlikte 30 Mart-07 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmesi planlanan Dünya Down Sendromlular Cimnastik Şampiyonası’na gidecek.