Kalpte Ege farkı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte kalp nakli olan veya kalp destek cihazı taşıyan hastalar ile tedavilerini gerçekleştiren doktorlar bir araya geldi. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, kalp hastalıklarının kanserden sonra en fazla ölüme neden olan hastalık olduğunu söyledi. EÜ Tıp Fakültesi’nde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi kliniklerinde büyük başarılara imza atıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Budak, şunları vurguladı:

İlk beşteyiz

“Hastanemizde yılda binden fazla hastaya By-Pass cerrahisi, 300’den fazla hastaya da kalp kapakçığı ameliyatı gerçekleştirildi. Fakültemizin Türkiye’ye önderlik ettiği bir diğer konu ise kalp yetmezliği hastalarına uygulanan kalp nakli ve kalp destek cihazları. Kalp nakline kadar hastaları hayatta tutmak için uygulanan kalp destek cihaz sayısı 500’ü geçti. Fakültemizdeki merkez, Avrupa’nın ilk 5 merkezi içerisinde.”

EÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Gürgün de, “Kalbinize iyi bakın. İçinde sevdikleriniz var” diye konuştu. Hastaların da duygularını dile getirdiği etkinlikte söz alan 2018 yılından beri yapay kalp cihazı kullanan Güler Dikmen (54) Ege Üniversitesi sayesinde yeni bir yaşama adım attığını dile getirdi.

Çeşme Turİzm Fakültesİ açıldı

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi, ilk akademik yılına başladı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Fakültemizin, donanmlı turizmciler yetiştireceğine inancımız tam” dedi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, ilçede turizmin yükselmesi için eğitimin önemine değindi.