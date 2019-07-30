Kameralarla 23 olay aydınlatıldı

İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin ticari araçlara takılan kameralara ilişkin iptal kararı hakkında konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Anık, “Kameralar can ve mal güvenliği açısından önemli” dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin ticari araçlara takılan kameralara ilişkin iptal kararını değerlendirdi. Anık, bir grubun bu yargı kararı üzerine hem şahsını hem de odayı yıpratma amacıyla karalama kampanyası başlattığına dikkat çekti, “Basın kuruluşlarına gönderilen bültenler ve sosyal medya mesajları ile kamera uygulaması sadece taksilere yönelikmiş ve bizim bir dayatmamızmış gibi gösterilmek isteniyor. Kamuoyu ve esnafımız yanıltılmaya çalışılıyor. Oysa gerçekler çok farklı” dedi. Anık, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bakanlık harekete geçti

“Esnafımıza mali yük getirmesi ve taksiye binenleri tedirgin edebileceği düşüncesiyle ilk başta İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak itiraz ettik. Bakanlıktan ülkemizin içinde bulunduğu koşullar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle kesinlikle takılacağı yönünde yanıt geldi. Gerekli yeterliliği sağlayan 2 firma kameraları takmaya başladı. İzmir 2. İdare Mahkemesi ise özel hayata müdahale gerekçesiyle iptal kararı verdi. Bakanlığın oluşan belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla harekete geçtiği, yeni bir yasal düzenleme gerçekleştirileceği, yargı kararına da itiraz edileceği belirtiliyor.” Kameraların can ve mal güvenliği açısından önemine tanıklık ettiklerini vurgulayan Anık, “Üç ayda 23 olay kameralar sayesinde aydınlatıldı. Günümüzde asayiş olaylarının büyük bölümü güvenlik kameraları sayesinde neticeye ulaştırılıyor” diye konuştu.