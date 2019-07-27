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    HaberlerEgeKampüs yolları için ilk kazma vuruldu
    27.07.2019 - 02:47

    Kampüs yolları için ilk kazma vuruldu

    İzmir Demokrasi Üniversitesi kampüs alanının yolları için İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmaları başlattı.

    Kampüs yolları için ilk kazma vuruldu

    Karabağlar Uzundere’de yapılacak Demokrasi Üniversitesi yerleşkesindeki iç ve dış ulaşım yollarına ilk kazma vuruldu. 12 metre genişliğinde ve 2.5 kilometre uzunluğu yapılacak yolların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

    Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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    26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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