27.07.2019 - 02:47
Kampüs yolları için ilk kazma vuruldu
İzmir Demokrasi Üniversitesi kampüs alanının yolları için İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmaları başlattı.
Karabağlar Uzundere’de yapılacak Demokrasi Üniversitesi yerleşkesindeki iç ve dış ulaşım yollarına ilk kazma vuruldu. 12 metre genişliğinde ve 2.5 kilometre uzunluğu yapılacak yolların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.