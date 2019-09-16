Kampüsteki bitkiler atıklarla yeşeriyor

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin başlattığı sıfır atık hareketi kapsamında mühandislik fakültesi tarafından, ahşap palet atıklarıyla geliştirilen kompost sistem ile iki ton organik atıktan 220 kilo ham kompost ürün elde edildi. Gerekli olan organik malzemeler ise Tınaztepe Yerleşkesi Sosyal Tesislerine ait yemekhaneden temin edildi. Elenen ürünün ince taneli kısmı kampüste bulunan zeytin ağaçları ve çiçekli bitkilerin çevrelerine uygulanarak toprağın zenginleşmesi, gözenekliliğinin artması yoluyla su tutma kabiliyetinin gelişmesi sağlandı. İri taneli kısımlar da ağaç diplerinde buharlaşma ile su kaybını önlemek maksadıyla kullanıldı. Uygulamanın yakın zamanda tüm yerleşkelerde hayata geçeceğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Gelecek nesillere, yaşanacak bir dünya bırakmak bizim görevimiz. 2019 yılında 100 ton geri dönüştürülebilir atığı ayrı toplayarak yeniden kazanımını sağladık. Eğitim ve kampanyaları yeni eğitim döneminde de devam ettireceğiz” dedi.