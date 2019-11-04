Kamyonların tozuna çiftçilerden tepki

BALIKESİR’İN Burhaniye ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kuyumcu Mahallesi’ndeki ocaktan mıcır taşıyan kamyonların çıkardığı tozun arazilere zarar verdiğini iddia eden çiftçiler, seslerini duyurabilmek için Tahtacı Köprüsü ile Kuyumcu Mahallesi ara yolunu kapattı. Yolun asfaltlanmasını isteyen Sinan Kul, “Yol kenarındaki arazilerdeki ürünler tozdan büyük zarar görüyor. Toz yüzünden tarlada yemek bile yiyemiyoruz. Bunun için yolun asfaltlanmasını istiyoruz” dedi. l