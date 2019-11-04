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    HaberlerEgeKamyonların tozuna çiftçilerden tepki
    04.11.2019 - 07:50 | | DHA

    Kamyonların tozuna çiftçilerden tepki

    BALIKESİR’İN Burhaniye ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kuyumcu Mahallesi’ndeki ocaktan mıcır taşıyan kamyonların çıkardığı tozun arazilere zarar verdiğini iddia eden çiftçiler, seslerini duyurabilmek için Tahtacı Köprüsü ile Kuyumcu Mahallesi ara yolunu kapattı.

    Kamyonların tozuna çiftçilerden tepki

    BALIKESİR’İN Burhaniye ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kuyumcu Mahallesi’ndeki ocaktan mıcır taşıyan kamyonların çıkardığı tozun arazilere zarar verdiğini iddia eden çiftçiler, seslerini duyurabilmek için Tahtacı Köprüsü ile Kuyumcu Mahallesi ara yolunu kapattı. Yolun asfaltlanmasını isteyen Sinan Kul, “Yol kenarındaki arazilerdeki ürünler tozdan büyük zarar görüyor. Toz yüzünden tarlada yemek bile yiyemiyoruz. Bunun için yolun asfaltlanmasını istiyoruz” dedi. l 

    İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
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