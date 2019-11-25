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    HaberlerEge HaberleriKan bağışçıları ödüllendirildi
    25.11.2019 - 07:50 |

    Kan bağışçıları ödüllendirildi

    Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Türk Kızılay’ı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolasıyla düzenlenen törene katıldı.

    Kan bağışçıları ödüllendirildi

    Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Türk Kızılay’ı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolasıyla düzenlenen törene katıldı. Programda, her yıl Türk Kızılayı’na katkı sağlayan bağışçılar ödüllendirildi. Sayı olarak 45 bağış ve üzeri olan 6 bağışçıya plaket ve madalyalarını Başkan Özcan verdi. Milyonlarca insanın hayatını, kanlarını özgürce ve hiçbir karşılık beklemeksizin bağışlayan tanımadığı insanlara borçlu olduğunu vurgulayan Başkan Özcan, “151 yıldır insanlığa yardım eden, hayat kurtaran, hayat veren, can veren Türk Kızılayı’na çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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