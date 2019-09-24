Kanada ile ticaret köprüsü kurulacak

Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Saygılı, Büyükelçi Cooter’e derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. İzmir’in gerek üretim, gerekse de dış ticaret alanında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Saygılı, “Toplamda 224 noktayla hizmet veren Türkiye’nin dünyadaki en yaygın STK’sı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üyelerimizin Kanada ile daha fazla ortak proje ve çalışmalarını hayata geçirmek üzere iki ülke arasında işbirliklerimizin gelişerek devam edeceğine inanıyorum” dedi. Cooter de, iki ülke arasındaki ticaretin giderek arttığını ve tüm desteklere açık olduklarını belirtti.