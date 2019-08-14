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    HaberlerEgeKanser değil, hayaller kazandı
    14.08.2019 - 01:02

    Kanser değil, hayaller kazandı

    Kanser değil, hayaller kazandı

    İzmir’in Bergama ilçesinde yaşayan Yasin Kobak, ilk olarak üç yaşındayken yakanlandığı lösemi hastalığı tekrarlayınca, tedavi için Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yattı.

    Bir yıl kemoterapi gördükten sonra kan değerleri düzelen Kobak taburcu oldu. Geçen yıl hastalığı yine nükseden genç, ilik nakli beklemeye başaldı. Kobak’ı hayata bağlayan kemik iliği Almanya’da bulundu.

    Teşekküre geldi

    Nakilin ardından hastanede tedavisi süren Kobak’ın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınava girmeyi çok istediğini söylemesinin ardından hastane yönetimi Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlığın onay vermesinin ardından Kobak, hijyen koşulları sağlanan özel cam bölmeli odada, dışarıdaki iki gözetmenin eşliğinde sınava girdi. 350 puan alarak Bergama’da bulunan 13 Nisan Anadolu Lisesi’ni kazanan Kobak, doktorlarına teşekkür etmek için tedavi gördüğü hastaneye geldi.

    Örnek oldu

    Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Salih Gözmen, Yasin’in hayata dört elle sarılmasıyla servisteki tüm hastalara örnek olduğunu dile getirdi. Anne Nezihat Çakır da, “Yasin kazandı, lösemi kazanamadı” dedi.

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