Kanser hastaları için pedallayacak

İzmir’den Amerika Teksas’a göç eden Zeynep Dikmen (21), Teksas’tan Alaska’ya 70 günlük bir bisiklet yolculuğu yaparak kanser araştırmaları için bağış toplamayı hedefliyor. İzmirli bir ailenin kızı olan Dikmen, üç yaşındayken Houston Teksas’a taşındı. University of Texas’ta okuyan Dikmen, Mayıs 2020’de mezun olacak. Mezun olduktan sonra ‘Texas 4000’ organizasyonuyla Austin Teksas’tan Anchorage Alaska’ya 4500 mil ve 70 gün sürecek bir bisiklet yolculuğuna çıkacak olan Dikmen, kanser araştırmaları için bağış toplamak istiyor. Bu yolculuğun dünyanın en uzun yardım amaçlı bisiklet yolculuğu olacağını belirten Dikmen, şunları söyledi:

Yaşamaz dediler

“Yolculuk fikrinin ben de gerçek hayattan alınma hüzünlü bir öyküsü var. Babam Mert Dikmen’e 7 yaşında kaslardan kaynaklanan bir kanser türü olan rabdomiyosarkoma teşhisi kondu. Doktorlar, hayatta kalma şansı olmadığını, en iyi şartla en fazla 3 ay yaşayabileceğini ancak kanserli hücrelerin metastaz yapmayı bırakıp bırakmayacağını görmek için bacağını kesmeyi deneyeceklerini söyledi. Babam çocukluğunun çoğunu Türkiye’de hastaneden hastaneye giderken geçirdi. Yaklaşık 3.5 yıllık kemoterapi sonrasında kanseri yendi. O zamanlar, babam dünyada bu kanserden kurtulmuş iki kişiden biriydi. Ne kadar acı çektiğini ve yaşadığı aşırı sağlık koşullarını bilmek her gün beni çok etkiliyordu. Ben bu aktiviteye kanserle savaşta çok büyük mücadele veren babam adına katılıyorum.”