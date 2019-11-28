Kanser projesine 75 bin lira ödül

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Fırtına Karagonlar’ın karaciğer kanseri tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı hücrelerin geliştirdiği direnç mekanizmalarını araştıran projesi, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından gerçekleştirilen ‘Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi’nde, 103 proje arasından ilk 6’ya girdi. Projenin geliştirilmesi için Karagonlar’a 75 bin lira ödül ve plaket verildi. Doç. Dr. Karagonlar, karaciğer kanserinde kullanılan ilaçlara karşı direnç oluşabildiğini ve bu direnci yenebilecek yeni tedaviler bulunabilmesi için laboratuvar ortamında üç boyutlu tümör modeli geliştirdiğini ifade etti, şunları söyledi:

Yeni tedavi modeli

“Birçok kanser türünde ileri kanser hastaları için sınırlı tedavi seçenekleri bulunuyor. Bu yüzden ana tedaviye direnç gösteren hastalar için yeni tedavilerin test edilebilmesini sağlayacak bir model geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu projeden elde edilecek sonuçlar, karaciğer kanserinde ilaç direncinde rol oynayan mekanizmalar hakkında bilgi verecek.”