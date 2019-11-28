Kanserden korunma yollarını anlattılar

GAZİEMİR Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü, kadınları kanserden korunma yolları hakkında bilgilendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirdi. Etkinlikte, kadınların 20 yaşından sonra belirli aralıklarla kendi kendilerine meme muayenesi yapmalarının önemi vurgulandı. Etkinliğe katılan Başkan Halil Arda, “Kadın dostu Gaziemir için mücadele veriyoruz. Amacımız kadınlarımızın sağlıklı, güvenli, mutlu olması” dedi.