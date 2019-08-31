‘Kantincilere rehberlik yapılsın’

Türkiye’de esnafın zorluklar yaşadığını vurgulayan İzmir Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, devletin kantinci esnafına rehberlik yapmasını istedi.

İzmir Kantinciler Odası (İKEO) Başkanı Rasim Topçu da esnafa destek vermenin vatani bir görev ve sorumluluk olduğunu söyledi. İKEO’nun ‘İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ Fuar Göl Gazinosu’nda yapıldı.

‘Esnafa destek olmalıyız’

Toplantıya, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Ferhat Yıldız ile üreticiler ve tedarikçi firma temsilcileri de katıldı. Esnafın bir bölümünün kirasını, vergisini ve çalıştırdığı işçinin maaşını veremediğini belirten İESOB Başkanı Mutlu, “Eğitimin önemli bir parçası olan kantincilik, gençlerimize hizmet aşkıyla yapılıyor. Devletimiz esnafına şefkatle yaklaşır. Yetkililerimiz önce örnek çalışmaları yapacak. Kantinciliğin nasıl yapılması gerektiğini esnafımıza öğretecekler. Kantinciye kimsenin şamar oğlanı muamelesi yapmasına müsaade etmeyiz” dedi.

Şube Müdürü Ferhat Yıldız da, İzmir Kantinciler Odası’yla birlikte esnafın işini kolaylaştırmak istediklerini kaydetti.