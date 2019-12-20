Kapı kapı dolaştı atık yağ topladı

Çeşme Belediyesi’nin mahalle muhtarları aracılığıyla başlattığı atık yağ toplama kampanyasına aktif olarak katılan Güven Köstekçi kendi traktörüyle mahallesindeki evleri ve işletmeleri dolaşarak 918 litre atık yağ topladı. Mahalle muhtarı Köstekçi’nin örnek çabası teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Bu konuda vatandaşları bilinçlendirmeye devam edeceğini belirten Ardıç Mahalle Muhtarı Köstekçi, “Ev ev, kapı kapı gezerek tüm mahalleye yoğurt kabı dağıttım. Restoran ve işletmelerden rica ettim, 918 litre yağ topladım. Bu konuda katkı koyan herkese teşekkür ederim” dedi. Başkan Ekrem Oran da, muhtarı tebrik etti, “Hassasiyet göstererek bu konuda üstün performans gösteren Köstekçi’yi tebrik ederim” diye konuştu.