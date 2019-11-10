Kapılar yatırıma açılıyor

Beta Kapı, 36 yıllık tecrübesiyle yenilikçi ve modern çalışmalara imza atıyor. Son olarak Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Alman rüzgar enerjisi üretim tesisinin tüm otomatik kapı, geçiş ve yükleme sistemlerini kurduklarını belirten Beta Motorlu Kapı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rehai Kızıltan, “Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan İtalyan beyaz eşya üreticisi fabrikaya dev bir PVC hızlı geçiş kapısı montajı yaptık. Mercedes servislerine de tamamen camdan mamul sectional kapı uygulamasına başladık” dedi.



İhracata ağırlık vermenin önemini çok önceden gördüklerini ve buna göre poziyon aldıklarını belirten Kızıltan, “İsrail’de yapımı devam eden çok büyük kapasiteli bir baharat fabrikasının endüstriyel kapı işlerini üstlendik. Dünyada mevcut tüm motorlu kapı ve yangın kapısı standartlarındaki değişim ve yenilikleri takip ediyoruz. Bu kapıların uygulanması ve servislerinin verilmesi konusunda personel eğitimine büyük önem verdik” diye konuştu.



Konuta da çözüm



Bir fabrikanın ihtiyacı olan tüm geçiş sistemlerini yaptıklarını dile getiren Kızıltan, şöyle devam etti:



“Burada otomatik kapı ve geçiş sistemlerinin yanısıra yükleme rampalarıda yapıyoruz. Ağırlıklı endüstriyel olarak çalışsak da konutlara yönelik çözümlemelerimiz de var. Satış sonrası en iyi servis ve hizmeti veriyoruz. Her şeyi biz yapacağız gibi bir iddiamız da yok. Kalitemize uygun çözüm ortaklarımız var. Türkiye’de yüzde 100 yerli fotoselli cam kapıları üretiyoruz. Kendi markamızla sunuyoruz.”



Ekonomik darboğaz dönemlerinde dayanışmanın önemine de değinen Kızıltan, “İşveren ve yüklenici birbirini tamamlar. Bu nedenle herkesin özverili çalışması gerektiğini düşünüyorum. Partnerlerimizin bizi tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.