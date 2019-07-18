MANÄ°SAâ€™da yangÄ±nda zarar gÃ¶ren yaralÄ± kaplumbaÄŸa, itfaiye ekiplerince bakÄ±m ve rehabilitasyon merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek, tedaviye alÄ±nmasÄ± saÄŸlandÄ±. Tedaviye alÄ±nan yaralÄ± kaplumbaÄŸanÄ±n bakÄ±m sÃ¼reci devam ederken, Ä°tfaiye Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, vatandaÅŸlarÄ± ot ve anÄ±z yakmamalarÄ± konusunda uyardÄ±, hayvanlarÄ±n da zarar gÃ¶rebileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.