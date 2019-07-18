18.07.2019 - 07:50| DHAÂ
KaplumbaÄŸaya itfaiye müdahalesi
MANÄ°SAâ€™da yangÄ±nda zarar gÃ¶ren yaralÄ± kaplumbaÄŸa, itfaiye ekiplerince bakÄ±m ve rehabilitasyon merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek, tedaviye alÄ±nmasÄ± saÄŸlandÄ±.
MANÄ°SAâ€™da yangÄ±nda zarar gÃ¶ren yaralÄ± kaplumbaÄŸa, itfaiye ekiplerince bakÄ±m ve rehabilitasyon merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek, tedaviye alÄ±nmasÄ± saÄŸlandÄ±. Tedaviye alÄ±nan yaralÄ± kaplumbaÄŸanÄ±n bakÄ±m sÃ¼reci devam ederken, Ä°tfaiye Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, vatandaÅŸlarÄ± ot ve anÄ±z yakmamalarÄ± konusunda uyardÄ±, hayvanlarÄ±n da zarar gÃ¶rebileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Berberi 'kadÄ±na neden baktÄ±n?' diyerek dövdülerAdÄ±yaman'da, erkek kuaförü Hasan HekimoÄŸlu, iÅŸ yerine gelen ÅŸüpheliler tarafÄ±ndan bir kadÄ±na baktÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± ile sopalarla dövüldü.
Böyle inat görülmedi.AydÄ±nâ€™Ä±n Germencik ilçesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi yaralandÄ±. KazanÄ±n aynÄ± giÅŸeden daha önce geçmek isteyen iki aracÄ±n giÅŸeye aynÄ± anda dalmasÄ± sonucu medyana geldiÄŸi öÄŸrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaÅŸ olduÄŸu belirtildi.