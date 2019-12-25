25.12.2019 - 01:58 |
Kar beyaz
Denizli’de önceki gün sabah erken saatlerde etkisini gösteren kar yağışı ile Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza büründü.
Ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Bağbaşı Yaylası kartpostallık görüntülere sahne oldu.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.