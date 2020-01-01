01.01.2020 - 00:03 |
Kar küresi
Çeşme Belediyesi’nin ilçe merkezine ve Alaçatı Meydanı’na yerleştirdiği dev ‘Kar Küresi’ yoğun ilgi gördü.
Başkan Ekrem Oran, içinde çam ağacı ve bir bank bulunan dev kar küresi içine girdi, coşkuya ortak oldu.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.