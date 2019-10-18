‘Kar Taneleri’ yüzme öğrenecek

Konuklar, proje koordinatörü Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi’nin öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte belediyeyi ziyaret etti. Özellikle yemekleri çok beğendiklerine dikkat çeken Sinaialı öğrenciler, denizle tanışma ve yüzme öğrenme şansı yakalayabildikleri için büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Ziyarette konuşan Başkan Vekili Funda Şenol, “Öğrenciler birbirlerinin kültürlerini yakından ve birebir görme, tecrübe etme şansı bulacak” dedi. Kış ve kayak turizmi ile tanınan Sinaia kentinden gelen öğrenciler Kuşadası’nda yüzme, ocak ayında Sinaia’ya gidecek olan Kuşadalı öğrenciler de kayak yapmayı öğrenecek.