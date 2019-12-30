30.12.2019 - 00:02 |
Kar yağışı eşliğinde doyasıya eğlendiler
Foça Belediyesi’nin Demokrasi Meydanı ve Yeni Foça Cumhuriyet Parkı’nda düzenlediği yeni yıl eğlenceleri büyük coşkuya sahne oldu.
Kar makinesiyle yaratılan atmosferde vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlendi. Başkan Fatih Gürbüz, herkesin yeni yılını kutladı.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.