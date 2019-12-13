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    HaberlerEge Haberleri ‘Kara, Kuru, Acı’ fotoğraflar sergide
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    13.12.2019 - 00:01 |

    ‘Kara, Kuru, Acı’ fotoğraflar sergide

    ‘Kara, Kuru, Acı’ fotoğraflar sergide

    Karabağlar Belediyesi, Karabağlar Kent Konseyi ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (İFOD) birlikte düzenlediği, geçen aylarda ilçe sınırlarında başladıktan sonra hızla yayılan büyük orman yangınının izlerini konu alan “Kara, Kuru, Acı” adlı fotoğraf sergisi, belediyenin ana hizmet binasında açıldı. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Gelecek kuşaklara belge niteliğinde fotoğraflar bırakmış olacağız” dedi. Sergi, 11 Ocak gününe kadar açık kalacak.

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