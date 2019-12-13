13.12.2019 - 00:01 |
‘Kara, Kuru, Acı’ fotoğraflar sergide
Karabağlar Belediyesi, Karabağlar Kent Konseyi ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (İFOD) birlikte düzenlediği, geçen aylarda ilçe sınırlarında başladıktan sonra hızla yayılan büyük orman yangınının izlerini konu alan “Kara, Kuru, Acı” adlı fotoğraf sergisi, belediyenin ana hizmet binasında açıldı. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Gelecek kuşaklara belge niteliğinde fotoğraflar bırakmış olacağız” dedi. Sergi, 11 Ocak gününe kadar açık kalacak.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.