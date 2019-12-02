Karaağaç’tan 6 ton çöp çıktı

Uşak Belediyesi, 400 öğrenciyle Karaağaç Mesire Alanı’nda temizlik yaptı, 6 ton çöp toplandı. Başkan Çakın, “Güzelliklerimize sahip çıkalım” çağrısı yaptı.Uşak Belediyesi, Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve EMİT Paramedik Topluluğu öğrencileriyle birlikte Karaağaç Mesire Alanı’nı temizledi.

Kirletmemeye davet

Programa, yaklaşık 400 genç katıldı. Temizlik ekipmanlarının Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından karşılandığı etkinlikte, alandan yaklaşık 6 ton çöp toplandı. Belediye Başkanı Mehmet Çakın da eline poşet aldı, alanda temizlik yaptı.

Başkan Çakın, “Dünyamızda günden güne çevre hassasiyetin artması mutluluk verici. Bu duyarlılık sadece toplamak, temizlemek anlamında değil. Ben, vatandaşlarımızı kirletmemeye, doğal güzelliklerimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz Uşak Belediyesi olarak her türlü imkânımızla, bu tarz organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz. Karaağaç Göletimizin, hem üniversite öğrencilerimiz hem Uşaklı hemşehrilerimiz için ailecek keyifli vakit geçirilebilecek bir bölgeye dönüşmesi adına yaptığımız çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda da bu projelerimizi halkımızla paylaşacağız” diye konuştu.