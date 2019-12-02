BİST108.2270,21EURO6,36-0,15USD5,73-0,13ALTIN271,890,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Haberler Ege Haberleri Karaağaç’tan 6 ton çöp çıktı
    ABONE OL
    03.12.2019 - 00:02 |

    Karaağaç’tan 6 ton çöp çıktı

    Karaağaç’tan 6 ton çöp çıktı

    Uşak Belediyesi, 400 öğrenciyle Karaağaç Mesire Alanı’nda temizlik yaptı, 6 ton çöp toplandı. Başkan Çakın, “Güzelliklerimize sahip çıkalım” çağrısı yaptı.Uşak Belediyesi, Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve EMİT Paramedik Topluluğu öğrencileriyle birlikte Karaağaç Mesire Alanı’nı temizledi.

    Kirletmemeye davet

    Programa, yaklaşık 400 genç katıldı. Temizlik ekipmanlarının Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından karşılandığı etkinlikte, alandan yaklaşık 6 ton çöp toplandı. Belediye Başkanı Mehmet Çakın da eline poşet aldı, alanda temizlik yaptı.

    Başkan Çakın, “Dünyamızda günden güne çevre hassasiyetin artması mutluluk verici. Bu duyarlılık sadece toplamak, temizlemek anlamında değil. Ben, vatandaşlarımızı kirletmemeye, doğal güzelliklerimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz Uşak Belediyesi olarak her türlü imkânımızla, bu tarz organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz. Karaağaç Göletimizin, hem üniversite öğrencilerimiz hem Uşaklı hemşehrilerimiz için ailecek keyifli vakit geçirilebilecek bir bölgeye dönüşmesi adına yaptığımız çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda da bu projelerimizi halkımızla paylaşacağız” diye konuştu.

    Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
    daha fazla video için
    3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖL sınav giriş yerleri (belgesi) erkenden açıklandı! Sınav ne zaman?

    AÖL sınav giriş yerleri (belgesi) erkenden açıklandı! Sınav ne zaman?

    Otomobil sürerken infaz edildi!

    Otomobil sürerken infaz edildi!

    Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

    Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

    Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

    Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

    Sıradaki Haber