01.11.2019 - 01:02 |
Karaatlı’da, yol sorunu tarih oldu
Söke’ye bağlı Karaatlı Mahallesi sakinlerinin yüzü güldü. Belediye Başkanı Levent Tuncel, Karaatlı ve Kalcık arasında yıllardır çileye dönüşen yolu güvenli hale getirdi. Mahalle sakinleri Başkan Tuncel’i ağırladı, yıllar sonra gelen hizmetin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Başkan Tuncel de, “İmkanlarımız dahilinde ilçemizin her noktasına hizmet götürmeye devam edeceğiz” dedi.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.