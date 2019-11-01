BİST98.469-0,23EURO6,380,01USD5,710,01ALTIN277,771,32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKaraatlı’da, yol sorunu tarih oldu
    01.11.2019 - 01:02 |

    Karaatlı’da, yol sorunu tarih oldu

    Karaatlı’da, yol sorunu tarih oldu

    Söke’ye bağlı Karaatlı Mahallesi sakinlerinin yüzü güldü. Belediye Başkanı Levent Tuncel, Karaatlı ve Kalcık arasında yıllardır çileye dönüşen yolu güvenli hale getirdi. Mahalle sakinleri Başkan Tuncel’i ağırladı, yıllar sonra gelen hizmetin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Başkan Tuncel de, “İmkanlarımız dahilinde ilçemizin her noktasına hizmet götürmeye devam edeceğiz” dedi.

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
    daha fazla video için
    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Acı haber! Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

    Acı haber! Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

    Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele için üç bakan buluştu

    Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele için üç bakan buluştu

    Son dakika | MSB açıkladı: 18 rejim unsuru teslim edildi

    Son dakika | MSB açıkladı: 18 rejim unsuru teslim edildi

    Facebook hesap dondurma ve kapatma linki! 2019 Facebook dondurma nasıl yapılır?

    Facebook hesap dondurma ve kapatma linki! 2019 Facebook dondurma nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber