Karaatlı’da, yol sorunu tarih oldu

Söke’ye bağlı Karaatlı Mahallesi sakinlerinin yüzü güldü. Belediye Başkanı Levent Tuncel, Karaatlı ve Kalcık arasında yıllardır çileye dönüşen yolu güvenli hale getirdi. Mahalle sakinleri Başkan Tuncel’i ağırladı, yıllar sonra gelen hizmetin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Başkan Tuncel de, “İmkanlarımız dahilinde ilçemizin her noktasına hizmet götürmeye devam edeceğiz” dedi.