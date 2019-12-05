BİST108.4780,72EURO6,400,35USD5,760,22ALTIN272,960,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Haberler Ege Haberleri Karabağlar Metrosu ihalesine 6 teklif geldi
    ABONE OL
    05.12.2019 - 07:50 |

    Karabağlar Metrosu ihalesine 6 teklif geldi

    Karabağlar Metrosu’nun proje ihalesinde üçüncü aşamaya gelindi.

    Karabağlar Metrosu ihalesine 6 teklif geldi

    Karabağlar Metrosu’nun proje ihalesinde üçüncü aşamaya gelindi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 6 firmanın sunduğu fiyat teklif zarfları açıldı. Büyükşehir’in web sitesinden canlı olarak yayımlanan ihalede karar, komisyon değerlendirmesinin ardından belli olacak.
    İhalede, Su-Yapı Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. 37 milyon 948 bin 800 lira, Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.-Arup Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. 16 milyon 900 bin lira, RPA S.R.L. 13 milyon 700 bin lira, Geoconsult ZT GmbH-TEKFEN Mühendislik A.Ş. 15 milyon 600 bin lira, Metro İstanbul A.Ş. 13 milyon 855 bin 200 lira ve Proto Mühendislik Proje Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. de 21 milyon 500 bin lira teklif verdi. Halkapınar ile Adnan Menderes Havalimanı arasında yapılacak olan hattın kesin projesi, 2020’de tamamlanacak.

    EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
    daha fazla video için
    Can Yaman'dan şok sözler: Bana bir dudak verSon röportajında yaptığı libido açıklamasıyla günlerdir adından söz ettiren Can Yaman'ın İsrailli kadın hayranına, "Bana bir dudak ver" dediği iddia edilen Youtube videosu magazinde zirveye çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Güvenlik müdürü 2 kadın görevliye saldırdı!

    Güvenlik müdürü 2 kadın görevliye saldırdı!

    Olçok ailesinden açıklama: Sözleri ailemizi bağlamamaktadır

    Olçok ailesinden açıklama: Sözleri ailemizi bağlamamaktadır

    Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

    Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

    Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

    Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

    Sıradaki Haber