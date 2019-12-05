Karabağlar Metrosu ihalesine 6 teklif geldi

Karabağlar Metrosu’nun proje ihalesinde üçüncü aşamaya gelindi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 6 firmanın sunduğu fiyat teklif zarfları açıldı. Büyükşehir’in web sitesinden canlı olarak yayımlanan ihalede karar, komisyon değerlendirmesinin ardından belli olacak.

İhalede, Su-Yapı Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. 37 milyon 948 bin 800 lira, Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.-Arup Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. 16 milyon 900 bin lira, RPA S.R.L. 13 milyon 700 bin lira, Geoconsult ZT GmbH-TEKFEN Mühendislik A.Ş. 15 milyon 600 bin lira, Metro İstanbul A.Ş. 13 milyon 855 bin 200 lira ve Proto Mühendislik Proje Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. de 21 milyon 500 bin lira teklif verdi. Halkapınar ile Adnan Menderes Havalimanı arasında yapılacak olan hattın kesin projesi, 2020’de tamamlanacak.