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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar nüfusunun yüzde 14’ü engelli...
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    08.12.2019 - 00:05 |

    Karabağlar nüfusunun yüzde 14’ü engelli...

    Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği ‘Engellilik Algısında Medyanın Rolü: Görünenin ve Görünmeyenin İzahı’ başlıklı söyleşi, Bozyaka Kültür Merkezi’nde yapıldı.

    Karabağlar nüfusunun yüzde 14’ü engelli...

    Programda konuşan Başkan Muhittin Selvitopu, İzmir’de engellilerin genel nüfusa oranının yüzde 12’ler düzeyinde olduğunu, Karabağlar’da bu rakamın yüzde 14’ü bulduğunu belirtti, “Yerel yönetimler olarak, engelli yurttaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Selvitopu, yeni yapılacak bir kattan yüksek binalara asansör zorunluluğu getirmek için Meclis’te önerge sunduklarını da kaydetti.

    Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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    7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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