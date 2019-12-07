Karabağlar nüfusunun yüzde 14’ü engelli...

Programda konuşan Başkan Muhittin Selvitopu, İzmir’de engellilerin genel nüfusa oranının yüzde 12’ler düzeyinde olduğunu, Karabağlar’da bu rakamın yüzde 14’ü bulduğunu belirtti, “Yerel yönetimler olarak, engelli yurttaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Selvitopu, yeni yapılacak bir kattan yüksek binalara asansör zorunluluğu getirmek için Meclis’te önerge sunduklarını da kaydetti.