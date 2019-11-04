Karabağlar vizyonunu anlattı

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karabağlar’da esnaf ve vatandaşla buluştu. CHP’li yönetimlerin ilçeye tek bir çivi çakmadığını iddia eden Kaya, “Dokunduğumuz herkes veryansın ediyor” dedi. Karabağlar’ın nüfusunun 500 bine yaklaştığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

“Belediye bakanlıktan yetki istedi, kendilerine yetki verildi. Ne istedilerse aldılar ama taş taş üstüne koymadılar. Ayrıca Karabağlar’a tam donanımlı bir üniversite kampüsü inşa etmek istiyoruz ama CHP’liler karşı çıkıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de yerel hizmetler ve belediyecilik dışında her işe el attığını sözlerine ekleyen Kaya, “Genel siyasetten kafasını kaldırıp şehre baktığı yok” dedi.