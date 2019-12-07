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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar’a ilgi yoğundu
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    07.12.2019 - 02:17 |

    Karabağlar’a ilgi yoğundu

    Karabağlar Belediyesi, bugün sona erecek 13. Travel Turkey İzmir Fuarı’nda, İzmir Sokakları Özel Alanı’ndaki A Hol C 208 numaralı stantta konuklarını ağırlıyor.

    Karabağlar’a ilgi yoğundu

     İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta ziyaretçiler, Kavacık üzümüyle yapılan lokumları tatma olanağı buldu, projeler hakkında bilgi aldı. Fuara ilk kez katıldıklarını vurgulayan Başkan Muhittin Selvitopu, “Çok canlı bir fuar. Umarım kentimize ekonomik anlamda da önemli bir katkı sağlar” dedi.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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