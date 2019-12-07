07.12.2019 - 02:17 |
Karabağlar’a ilgi yoğundu
Karabağlar Belediyesi, bugün sona erecek 13. Travel Turkey İzmir Fuarı’nda, İzmir Sokakları Özel Alanı’ndaki A Hol C 208 numaralı stantta konuklarını ağırlıyor.
İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta ziyaretçiler, Kavacık üzümüyle yapılan lokumları tatma olanağı buldu, projeler hakkında bilgi aldı. Fuara ilk kez katıldıklarını vurgulayan Başkan Muhittin Selvitopu, “Çok canlı bir fuar. Umarım kentimize ekonomik anlamda da önemli bir katkı sağlar” dedi.