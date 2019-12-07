Karabağlar’a ilgi yoğundu

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta ziyaretçiler, Kavacık üzümüyle yapılan lokumları tatma olanağı buldu, projeler hakkında bilgi aldı. Fuara ilk kez katıldıklarını vurgulayan Başkan Muhittin Selvitopu, “Çok canlı bir fuar. Umarım kentimize ekonomik anlamda da önemli bir katkı sağlar” dedi.