Karabağlar’a yeni kardeş

İmzaları, Karabağlar Başkanı Muhittin Selvitopu ile Bayramiç Başkanı Mert Uygun attı. Başkan Selvitopu, “Ülkemizde bütün yerel yönetimler, belediyeler tabii ki kardeş. Ancak biz Bayramiç’le farklı bir iletişim içinde olacağız. Birbirimize destek olacak, Karabağlar ve Bayramiç’te yaşayanlara daha iyi hizmet etmeye çalışacağız. İnşallah kısa sürede Bayramiçlilerin günlük yaşamlarına küçük de olsa bir katkı sağlamış oluruz” dedi. Başkan Uygun da, küçük nüfuslu bir yerel yönetim olduklarını söyledi, bu nedenle Karabağlar’ı ‘ağabey’ olarak gördüklerini ifade etti, “İlk kardeş şehir protokolünü Karabağlar’la yapmak onur verici” diye konuştu.