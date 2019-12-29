Karabağlar Belediyesi semt merkezlerinin kursiyer kadınları yeni yılı özel bir etkinlikle karşıladı. Eşi Fügen Selvitopu’yla birlikte kutlamaya katılan Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yeni yılın barış, hoşgörü, sevgi ve bolluk getirmesini diledi. Ülkede yaşayan yurttaşların bunları hak ettiğini vurgulayan Selvitopu, “Biliyoruz ki sizler zorlu bir yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Bizler de yeni yıl da sıkıntı ve sevinçleri paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Rahat bir yaşam için

Karabağlar Belediyesi’nin her bir kuruşunu harcarken çok dikkatli olduklarını belirten Başkan Selvitopu, “Belediyenin her kuruşunu yerli yerinde, Karabağlar halkı için harcama çabasındayız. Sizlerin daha rahat bir yaşam sürmesi için bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. Karabağlar’ı asla ranta teslim etmeyeceğiz. Eğer ortada bir rant varsa, bu Karabağlar’da yaşayan 500 bin insanın olacak” diye konuştu.