Karaburun Agro-Eko turizm cenneti olacak

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Agro-Eko turizmi çeşitlendirerek, halkın sosyo-ekonomik durumunu iyileştireceklerini söyledi.

Karaburun Batı Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından belediyenin desteğiyle düzenlenen ‘Kırsal Turizm Konferansı’nda ilçenin turizmdeki gelecek vizyonu masaya yatırıldı.

Karaburun Halk Eğitim Merkezi’ndeki konferansa; Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Kırsal Turizm Derneği Başkanı Nedim Zurnacı, Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Baykal ve Kooperatifi Başkan Yalçın Diker konuşmacı olarak katıldı. Agro-Eko turizme sadece iş fırsatı olarak değil, gelir seviyesini artırıcı ve sosyo-kültürel hayata değer yaratıcı bir proje olarak bakılması gerektiğini söyleyen Başkan Erdoğan, “Tarım alanlarını koruyan, sınırlı yapılaşmayla doğal morfoloji ve doğal dokuya uyumlu, düşük yoğunluklu sürdürülebilir tarım kapsamında Agro-Eko turizm uygulamalarının yapılması için çalışmalar yapacağız.

Amacımız; turizmi, organik tarımı ve kooperatifçiliği artırırak, halkımızın sosyo-ekonomik yapısını iyileştirmek” dedi.