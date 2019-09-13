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    HaberlerEgeKaraburun Agro-Eko turizm cenneti olacak
    13.09.2019 - 01:40 |

    Karaburun Agro-Eko turizm cenneti olacak

    Karaburun Agro-Eko turizm cenneti olacak

    Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Agro-Eko turizmi çeşitlendirerek, halkın sosyo-ekonomik durumunu iyileştireceklerini söyledi.

    Karaburun Batı Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından belediyenin desteğiyle düzenlenen ‘Kırsal Turizm Konferansı’nda ilçenin turizmdeki gelecek vizyonu masaya yatırıldı.

    Karaburun Halk Eğitim Merkezi’ndeki konferansa; Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Kırsal Turizm Derneği Başkanı Nedim Zurnacı, Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Baykal ve Kooperatifi Başkan Yalçın Diker konuşmacı olarak katıldı. Agro-Eko turizme sadece iş fırsatı olarak değil, gelir seviyesini artırıcı ve sosyo-kültürel hayata değer yaratıcı bir proje olarak bakılması gerektiğini söyleyen Başkan Erdoğan, “Tarım alanlarını koruyan, sınırlı yapılaşmayla doğal morfoloji ve doğal dokuya uyumlu, düşük yoğunluklu sürdürülebilir tarım kapsamında Agro-Eko turizm uygulamalarının yapılması için çalışmalar yapacağız.

    Amacımız; turizmi, organik tarımı ve kooperatifçiliği artırırak, halkımızın sosyo-ekonomik yapısını iyileştirmek” dedi.

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