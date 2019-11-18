‘Karaburun köyleri saklı kalmış cennet’

İşleme tesisi kuruluyor

Karaburun’a yakışan bir şenlik düzenlediklerini belirten Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “Yarımadanın gizli cennetleri olan batı köylerinin kalkınmasında festivaller önemli bir işlevi yerine getiriyor. Mandalina üreticileri büyük emeklerle ürünlerini sofralara ulaştırıyor. Ürünlere katma değer sağlamak için işleme tesisi kurma çalışmalarına başlayacağız” dedi.

Şenlik kapsamında kolonya, esans, mandalina cipsi ve mandalinalı lezzetler ile ilgili çeşitli atölyeler yapıldı. Mandalinalı Tatlılar ve Yemekler Yarışması’nda da “Mandalina Likörlü Krema” birinci oldu. Geleneksel Kıyafetli Mandalina Güzellik Yarışması’nda ise Cansu Madranlı birinci seçildi. Şenlikte, “En Güzel Mandalina, En İyi Mandalina Yetiştiricisi” ödülü de verildi.

Günün finalinde ise türkülerin usta yorumcusu Atabey Aydın, festival ziyaretçilerine müzik ziyafeti sundu.