‘Karaburun köyleri saklı kalmış cennet’
Karaburun Belediyesi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği “12. Batı Köyleri Mandalina Şenliği” yoğun katılım ve renkli görüntülere sahne oldu. İlçede narenciye üretiminin yoğun şekilde yapıldığı Küçükbahçe Köyü’ndeki şenlikte; Küçükbahçe, Parlak ve Salman köylerinin ürünleri ziyaretçilerle buluştu.
İşleme tesisi kuruluyor
Karaburun’a yakışan bir şenlik düzenlediklerini belirten Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “Yarımadanın gizli cennetleri olan batı köylerinin kalkınmasında festivaller önemli bir işlevi yerine getiriyor. Mandalina üreticileri büyük emeklerle ürünlerini sofralara ulaştırıyor. Ürünlere katma değer sağlamak için işleme tesisi kurma çalışmalarına başlayacağız” dedi.
Şenlik kapsamında kolonya, esans, mandalina cipsi ve mandalinalı lezzetler ile ilgili çeşitli atölyeler yapıldı. Mandalinalı Tatlılar ve Yemekler Yarışması’nda da “Mandalina Likörlü Krema” birinci oldu. Geleneksel Kıyafetli Mandalina Güzellik Yarışması’nda ise Cansu Madranlı birinci seçildi. Şenlikte, “En Güzel Mandalina, En İyi Mandalina Yetiştiricisi” ödülü de verildi.
Günün finalinde ise türkülerin usta yorumcusu Atabey Aydın, festival ziyaretçilerine müzik ziyafeti sundu.