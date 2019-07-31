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    HaberlerEge‘Karaburun marka olacak’
    31.07.2019 - 01:11| YUSUF ÇINAR - MAGAZİNİN BABASI

    ‘Karaburun marka olacak’

    Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’nin Temmuz ayı toplantısı, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın ev sahipliğinde Sardunya Restoran’da yapıldı.

    ‘Karaburun marka olacak’

    Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu ve platforma üye olan 70 dernek ve vakıf yöneticisinin katıldığı toplantıda Başkan Erdoğan’a destek mesajı verildi. Platform üyelerini konuk etmekten mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Erdoğan, “STK’lar, objektif ve disiplinli çalışmalarıyla yerel yönetimlere her zaman ayna tutmuştur. Bizler de halkın çıkarını önemseyen bir yönetim modeliyle ilçemizi bir marka haline getirmek için çalışacağız” dedi.

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