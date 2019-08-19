Karaburun’a üzüm dopingi

Karaburun’un Kösedere Mahallesi, 12. Üzüm Şenliği ile tarihinin en büyük organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Karaburun Belediyesi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kösedere Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenlediği Kösedere Üzüm Şenliği, 12. kez düzenlendi. Cumartesi günü kortejle başlayan şenlik, 2 gün boyunca her yaş grubuna yönelik etkinliklerle devam etti.

Yarışma keyfi

Şenlik kapsamında üzüm çeşitleri, üzüm ile yapılan yöresel yiyecek ve içeceklerin satıldığı stantlar kuruldu. Türkiye’nin birçok ilinden Kösedere Üzüm Şenliği’ne için gelen ziyaretçiler, stantlarda satılan üzümlere ve yöresel ürünlere ilgi göstererek ürünler hakkında bilgi aldı.

Şenliğin ilk günü birbirinden ilginç atölye çalışmaları yapıldı. Üzüm deyince ilk akla gelen Pekmez Yapım ve Şarap Yapım ve Tadım Atölyeleri ile ziyaretçiler keyifli saatler geçirdi. Ödüllü yemek kitaplarının yazarı ve televizyon programcısı Sahrap Soysal, Kösedere Üzüm Festivali’nde sevenleri ile buluştu. Söyleşi şarkılar ve dans eşliğinde gerçekleşti.

Nükhet Duru büyüledi

Şenliğin ilk günü müzik ziyafeti vardı. Kösedere Şenlik Alanı’nda ‘Atabey Aydın’ Türk Halk Müziği performansı ile başlayan akşam etkinlikleri, sanatçı Nükhet Duru’nun şarkılar ve danslarla dolu muhteşem konseri ile devam etti. Binlerce kişi aynı anda Nükhet Duru’nun şarkılarına eşlik etti. Akademisyenler, ‘Karaburun Yarımadası’nda Bağcılığın Sürdürülebilirliği’ni konuştu. ‘En Güzel Üzüm’ ve ‘Geleneksel Kösedere Güzellik Yarışması’ düzenlendi. En Güzel Üzüm Yarışması’nda en iyi ve en kaliteli üzümü yetiştiren üreticilere ödül verildi. Geleneksel Güzellik Yarışması’nda ise köyün en güzel kızına ödül verildi.