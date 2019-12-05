Karaburun’u tüm dünyaya tanıtacaklar

Karaburun Belediyesi, 5-7 Aralık günlerinde fuarizmir’de düzenlenecek 13’üncü Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı’na katılacak. İlçenin turizm ve tarih alanındaki değerleriyle, projelerinin tanıtılacağı stant, Fuar İzmir A holünde ziyaretçilerini ağırlayacak. İlçeye özgü çeşitli ürünlerin ziyaretçilerle buluşacağı fuarın, ilçenin turizm potansiyelinin tanıtılması için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “Karaburunumuzun eşsiz güzelliklerini sunmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.