03.11.2019 - 01:51 |
Karaca’dan yeni proje
Ankara’da başladığı sunuculuk kariyerine, TRT ve özel kanallarda devam eden Dilara Karaca, İzmir’de projelerine devam ediyor.
Küçük yaşlardan beri sunuculuk mesleğine ilgisi olduğunu ve aile üyelerini toplayıp konuşmalar gerçekleştirdiğini söyleyen Karaca, “İzmir bana TV35 ekranlarında Minik Yolcu programını hediye etti. Aynı zamanda Türk Tarih Kurumu ile Ege Adaları ve Kıbrıs söyleşileri adlı bir proje yürütüyoruz. Birbirinden değerli isimlerle birçok kentte tarih dolu söyleşilerimiz gerçekleşiyor” dedi.
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