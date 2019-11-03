Karaca’dan yeni proje

Küçük yaşlardan beri sunuculuk mesleğine ilgisi olduğunu ve aile üyelerini toplayıp konuşmalar gerçekleştirdiğini söyleyen Karaca, “İzmir bana TV35 ekranlarında Minik Yolcu programını hediye etti. Aynı zamanda Türk Tarih Kurumu ile Ege Adaları ve Kıbrıs söyleşileri adlı bir proje yürütüyoruz. Birbirinden değerli isimlerle birçok kentte tarih dolu söyleşilerimiz gerçekleşiyor” dedi.