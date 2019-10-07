Karacasu’da çöp konteynerleri artıyor

Karacasu Belediyesi, hem vatandaşın sağlığını korumak hem de çağdaş görünümlü sokaklar için çalışmalarını sürdürüyor. Çöp konteyneri sayısını artırdıklarını belirten Belediye Başkanı Zeki İnal, “Şehir estetiğine uygun tasarlanan konteynerlerimizle daha modern bir ilçe için çabalıyoruz. Temiz sokaklarımız, hem ilçe sakinlerini hem de ziyaretçilerimizi daha mutlu hissettirecek. Aynı zamanda hem çevreyi hem de insan sağlığını korumak için başlattığımız çalışmayla, konteynerlerin sayısını artıracağız” dedi.