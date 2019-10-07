07.10.2019 - 07:50 |
Karacasu’da çöp konteynerleri artıyor
Karacasu Belediyesi, hem vatandaşın sağlığını korumak hem de çağdaş görünümlü sokaklar için çalışmalarını sürdürüyor.
Karacasu Belediyesi, hem vatandaşın sağlığını korumak hem de çağdaş görünümlü sokaklar için çalışmalarını sürdürüyor. Çöp konteyneri sayısını artırdıklarını belirten Belediye Başkanı Zeki İnal, “Şehir estetiğine uygun tasarlanan konteynerlerimizle daha modern bir ilçe için çabalıyoruz. Temiz sokaklarımız, hem ilçe sakinlerini hem de ziyaretçilerimizi daha mutlu hissettirecek. Aynı zamanda hem çevreyi hem de insan sağlığını korumak için başlattığımız çalışmayla, konteynerlerin sayısını artıracağız” dedi.
Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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