08.11.2019 - 00:46 |
Karacasu’da girişimcilik toplantısı
KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal’ı makamında ziyaret etti. Dülger ile ilçede yapılacak Hibe, Kredi ve Teşfik Bilgilendirme Toplantısı’nı görüştüklerini belirten Başkan İnal, “İlçe sakinlerimizin girişimlerini hayata geçirmeleri adına büyük bir fırsat. 22 Kasım Cuma günü kültür merkezimizde düzenlenecek toplantıya tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.
Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.