Karacasu’da girişimcilik toplantısı

KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal’ı makamında ziyaret etti. Dülger ile ilçede yapılacak Hibe, Kredi ve Teşfik Bilgilendirme Toplantısı’nı görüştüklerini belirten Başkan İnal, “İlçe sakinlerimizin girişimlerini hayata geçirmeleri adına büyük bir fırsat. 22 Kasım Cuma günü kültür merkezimizde düzenlenecek toplantıya tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.