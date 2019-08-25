BİST97.1491,84EURO6,430,44USD5,76-0,20ALTIN282,711,71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKaracasu’da kültür ve sanat dolu günler
    25.08.2019 - 07:50

    Karacasu’da kültür ve sanat dolu günler

    AYDIN’ın Karacasu ilçesinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali başladı.

    Karacasu’da kültür ve sanat dolu günler

    AYDIN’ın Karacasu ilçesinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali başladı. Uçurum Park’ın önünden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen kortejde; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu’da yer aldı. Eski belediye binası önündeki dans gösterilerinin ardından başkan ve vali stantları gezdi.

    Buzdolabındaki yılan korkuttuMalatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.
    daha fazla video için
    Norm Ender başlattı, ünlü isimlerden destek yağdı‘Mekanın Sahibi’ şarkısıyla dikkat çeken rapçi Norm Ender, son günlerde artan orman yangınları üzerine bir kampanya başlattı
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Balık pulu hastalarına müjde!

    Balık pulu hastalarına müjde!

    Genetik araştırmayla kansere erken teşhis

    Genetik araştırmayla kansere erken teşhis

    Doğuş’un plakla yeniden doğuşu

    Doğuş’un plakla yeniden doğuşu

    Alper’e Saraybosna’dan En İyi Yönetmen Ödülü

    Alper’e Saraybosna’dan En İyi Yönetmen Ödülü

    Sıradaki Haber