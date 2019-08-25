Karacasu’da kültür ve sanat dolu günler

AYDIN’ın Karacasu ilçesinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali başladı. Uçurum Park’ın önünden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen kortejde; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu’da yer aldı. Eski belediye binası önündeki dans gösterilerinin ardından başkan ve vali stantları gezdi.