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    HaberlerEgeKaracasu’da sanat festivali
    17.10.2019 - 07:50 |

    Karacasu’da sanat festivali

    Karacasu Belediyesi, Karacasu Kaymakamlığı ve STK’ların işbirliğiyle düzenlenen Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim’i Anma 1. Afrodisias Fotoğraf, Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı.

    Karacasu’da sanat festivali

    Karacasu Belediyesi, Karacasu Kaymakamlığı ve STK’ların işbirliğiyle düzenlenen Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim’i Anma 1. Afrodisias Fotoğraf, Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı. Festival, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı’ndan kortej yürüyüşü başladı. Coşkulu kalabalık, eski belediye binasına kadar yürüdü. İran ve Gürcistan’dan gelen misafir halk dansları ekipleri hünerlerini sergiledi. Program Karacasu Kültür Merkezi’nde ‘Ara Güler’den Seçkiler’ sergisinin açılışıyla devam etti.

    Esnafa poşet dağıttı

    Organizasyona katılan Başkan Zeki İnal, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirtti. Öte yandan Karacasu Belediyesi pazar esnafına poşet dağıttı. Pazartesi günleri kurulan ilçe pazarının ardından yerlere dökülen meyve sebze kalıntılarının yarattığı kötü görüntü ve kokunun önüne geçmek için projeyi başlattıklarını belirten Başkan İnal, “Karacasu bizim evimiz, evimizi temiz tutmalıyız” dedi.

    Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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