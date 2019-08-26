26.08.2019 - 07:50| DHA
Karacasulu ustalardan rekor
Aydın’ın Karacasu ilçesinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali’nde, pide ustaları 2 rekor kırdı.
Aydın’ın Karacasu ilçesinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali’nde, pide ustaları 2 rekor kırdı. Geçen yıl yaptıkları 8 metre 40 santimetrelik pidenin ardından bu sene, 230 yumurta ve 6 kilo peynir ile yaptıkları 9 metre 18 santimetrelik pideyle rekoru yeniledi. Pideleri hazırlayan ustalardan Halil İbrahim Köse (56), “Amacımız pidenin merkezinin Karacasu olduğunu ispatlamak, adımızı dünyaya duyurmak” dedi.
Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.