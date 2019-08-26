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    HaberlerEgeKaracasulu ustalardan rekor
    26.08.2019 - 07:50| DHA

    Karacasulu ustalardan rekor

    Aydın’ın Karacasu ilçesinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali’nde, pide ustaları 2 rekor kırdı.

    Karacasulu ustalardan rekor

    Aydın’ın Karacasu ilçesinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali’nde, pide ustaları 2 rekor kırdı. Geçen yıl yaptıkları 8 metre 40 santimetrelik pidenin ardından bu sene, 230 yumurta ve 6 kilo peynir ile yaptıkları 9 metre 18 santimetrelik pideyle rekoru yeniledi. Pideleri hazırlayan ustalardan Halil İbrahim Köse (56), “Amacımız pidenin merkezinin Karacasu olduğunu ispatlamak, adımızı dünyaya duyurmak” dedi. 

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