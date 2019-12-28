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    HaberlerEge Haberleri Karadağ çıkarması
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    28.12.2019 - 00:02 |

    Karadağ çıkarması

    Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Podgoritsa Belediye Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen, bölgesel işbirliği ve ağ oluşturma yoluyla yatırım çekmek amacıyla düzenlenen 1. İş ve Yatırım Zirvesi’ne (First Podgorica Investment Forum) katıldı.

    Karadağ çıkarması

     Zirveye sadece Balkanlar’dan değil, aynı Avrupa ve dünyadan çok sayıda yatırımcının katıldığını belirten DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, “Potansiyel yatırımcılara toplam 247.1 hektar alana sahip bir iş bölgesinin yanı sıra site altyapısının yeri, yönetimi ve finansmanı, gerçekleştirilebilecek faaliyetler, kullanıcıya verilen olanaklar ve iş için önemli olan diğer konular hakkında bilgi sunuldu. Hedeflenen proje kapsamında modern bir lojistik, fuar merkezi, standartların üzerinde modern bir sergi alanı, yeni hastane, parklar ve yeni istihdam alanları ve bu bölgenin görünümünü önemli ölçüde değiştirecek bir dizi diğer tesis bulunuyor” dedi.

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