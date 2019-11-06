Karakılçıkta alım garantisi

İzmir’de, bir çiftçinin evinde sakladığı Anadolu’nun en eski buğday çeşitlerinden karakılçığın çimlendirilerek çoğaltılması sonucu elde edilen tohumlar, yaklaşık 500 dönüm araziye ekildi.



Karakılçıkta üretimin artırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında Menemen Tarımsal Araştırma Merkezi’nde “Yeniden Karakılçık” sloganıyla Ekim Şenliği düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar’ın Gönence köyünde bir üreticinin sakladığı 1 avuç karakılçık tohumuyla bu yolculuğa çıktıklarını vurguladı, “Bu bir avuç tohumu tane tane ektik çimlendirdik ve 10 yıl içerisinde 500 dönüm bir tarlaya yetecek kadar çoğalttık. Bugün itibarıyla ithal tohumların yerini yeniden Anadolu’nun yerli tohumu almaya başlıyor. Seferihisar’da başlattığımız yolculuğumuzu bölgenin bereketli ovalarına, ülkemize yayıyoruz. Binlerce dönüme yayılacak sağlıklı yerel tohumun kısa zamanda kitleleri doyuracağı bir sürecin böylece başlangıcını yapıyoruz” dedi.









Soyer, ekilen buğdayları yaz başında hasat edip büyük kısmını yeniden tohumluk olarak ayıracaklarını, 2020’de binlerce dönüme yetecek miktarda tohuma ulaşacaklarını bildirdi. Projenin devamında İzmir Büyükşehir’in karakılçık üreticilerine alım garantisi vereceğini kaydeden Soyer, elde edilecek un ve ekmeği, halka aracısız olarak ulaştıracaklarını dile getirdi.



Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy da bugünün Menemen için çok önemli olduğunu söyledi. Üretimin yeniden öne çıkmaya başladığını vurgulayan Aksoy, “Ekonomik kalkınma modelinin inşaat sektörüyle olmayacağını çok geç anladık. Yeniden tarıma, köylere yöneldik. Türkiye bir tarım ülkesi. Menemen Ovası’nda sadece muz ve çay yetişmiyor. Bereketli toprakların atıl kalması maalesef tarımda bizim gerilememize gerekçe olmuştur. Menemen’de tarımsal kalkınma hamlesini başlatıyoruz” diye konuştu.