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    HaberlerEgeKarayağcı Barajı 2020’de açılıyor
    22.10.2019 - 07:50 |

    Karayağcı Barajı 2020’de açılıyor

    MANİSA’nın Gördes ilçesinde, 2 bin dekar verimli araziyi modern sulamayla tanıştıracak Karayağcı Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı.

    Karayağcı Barajı 2020’de açılıyor

    MANİSA’nın Gördes ilçesinde, 2 bin dekar verimli araziyi modern sulamayla tanıştıracak Karayağcı Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı. Yüzde 65 gerçekleşme oranına ulaşılan baraj projesinin önümüzdeki yıl bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, projenin tamamlanmasıyla üreticinin her yıl yaklaşık 2.65 milyon lira daha fazla kazanacağını söyledi.

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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    21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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