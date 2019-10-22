Karayağcı Barajı 2020’de açılıyor

MANİSA’nın Gördes ilçesinde, 2 bin dekar verimli araziyi modern sulamayla tanıştıracak Karayağcı Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı. Yüzde 65 gerçekleşme oranına ulaşılan baraj projesinin önümüzdeki yıl bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, projenin tamamlanmasıyla üreticinin her yıl yaklaşık 2.65 milyon lira daha fazla kazanacağını söyledi.