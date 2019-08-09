09.08.2019 - 02:47
KARBEM’in gururları
Açıldığı günden bu yana öğrencilere en iyi biçimde eğitim veren Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (KARBEM) eğitim gören 277 öğrenciden 267’si üniversiteye girmeye hak kazandı.
Gazali Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yusuf Bakacak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ömer Erkek, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sadık Cindoruk, Ege Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği, Beyza Baykın KKTC Ada Üniversitesi Hukuk Fakültesi (burslu), Merve Kılıçlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İbrahim Yıldırım, Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi(tam burslu) kazanarak hem Türkiye derecesi yaptı hem de Karabağlar’ın gururu oldu. Başkan Muhittin Selvitopu, aydın birer birey olarak yetiştirmeyi hedef edindiklerini belirterek sınavda dereceye giren tüm öğrencileri kutladı.
Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.