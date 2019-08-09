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    HaberlerEgeKARBEM’in gururları
    09.08.2019 - 02:47

    KARBEM’in gururları

    Açıldığı günden bu yana öğrencilere en iyi biçimde eğitim veren Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (KARBEM) eğitim gören 277 öğrenciden 267’si üniversiteye girmeye hak kazandı.

    KARBEM’in gururları

    Gazali Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yusuf Bakacak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ömer Erkek, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sadık Cindoruk, Ege Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği, Beyza Baykın KKTC Ada Üniversitesi Hukuk Fakültesi (burslu), Merve Kılıçlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İbrahim Yıldırım, Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi(tam burslu) kazanarak hem Türkiye derecesi yaptı hem de Karabağlar’ın gururu oldu. Başkan Muhittin Selvitopu, aydın birer birey olarak yetiştirmeyi hedef edindiklerini belirterek sınavda dereceye giren tüm öğrencileri kutladı.

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