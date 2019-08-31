Kardeş Türküler barış için söyledi

ÇİĞLİ Belediyesi tarafından ‘Zafer, Barış ve Kurtuluş’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, Kardeş Türküler grubu sevenleriyle buluştu. Anadolu topraklarının binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen türküler, büyük alkış topladı. Konsere yoğun ilgi gösteren Çiğliler, tüm şarkılara eşlik etti. l İZMİR DHA