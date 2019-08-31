BİST96.7180,84EURO6,42-0,55USD5,840,02ALTIN285,46-0,46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKardeş Türküler barış için söyledi
    31.08.2019 - 02:34

    Kardeş Türküler barış için söyledi

    Kardeş Türküler barış için söyledi

    ÇİĞLİ Belediyesi tarafından ‘Zafer, Barış ve Kurtuluş’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, Kardeş Türküler grubu sevenleriyle buluştu. Anadolu topraklarının binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen türküler, büyük alkış topladı. Konsere yoğun ilgi gösteren Çiğliler, tüm şarkılara eşlik etti. l İZMİR DHA

    'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
    daha fazla video için
    30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de

    Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de

    Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü'ne atama

    Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü'ne atama

    Okul alışverişinden dönüyorlardı... Bir aile yok oldu

    Okul alışverişinden dönüyorlardı... Bir aile yok oldu

    Emniyet o paylaşım sonrası harekete geçti! Twitter'da bir kız çocuğuna ait...

    Emniyet o paylaşım sonrası harekete geçti! Twitter'da bir kız çocuğuna ait...

    Sıradaki Haber