31.08.2019 - 02:34
Kardeş Türküler barış için söyledi
ÇİĞLİ Belediyesi tarafından ‘Zafer, Barış ve Kurtuluş’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, Kardeş Türküler grubu sevenleriyle buluştu. Anadolu topraklarının binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen türküler, büyük alkış topladı. Konsere yoğun ilgi gösteren Çiğliler, tüm şarkılara eşlik etti. l İZMİR DHA
'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.