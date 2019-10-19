Kardeşi için antrenör oldu

Doğuştan serebral palsi hastası olduğu için ellerini ve ayaklarını kullanamayan Mustafa Çetin, tanıştığı boccia sporunu çok sevdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz İzmir projesi kapsamında kurduğu takıma dahil olan gence, ablasıda eşlik etmeye başladı. Derslere katılan Çetin, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccai Antrenörlüğü kursuna gitmeye karar verdi ve antrenör oldu.

Değişim inanılmaz

Boccia’nın, en ağır engellerce oynanabilen tek spor olduğunu belirten Çetin, “Ellerini kullanamayan sporcularımız ayakları ile topları atıyor. Hem ellerini, hem de ayaklarını kullanamayan sporcularımız başlık dediğimiz aparatlar ile topları serbest bırakıyor. Maçlarda gözlerimizle anlaşıyoruz. Mustafa da başarılı bir milli takım sporcusu, ilk yurtdışı deneyiminde bireyselde birincilik kupası ile döndü. Elimde eğer bir güç olsaydı, size Mustafa’nın bu spora başlamadan önceki hayatını ve şimdiki hayatını göstermeyi isterdim, çünkü gerçekten müthiş bir değişim yaşadık” dedi.

l UMUT KARAKOYUN DHA