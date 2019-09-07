Kardeşini bulamadı 18 aileyi güldürdü

İzmirli Leyla Nişlioğlu, 18 yıl önce gezmek için çıktığı evlerine dönmeyen epilepsi hastası kardeşi Murat Celayir’i aramaktan vazgeçmedi. Kardeşini ararken 13’ü çocuk 18 kişinin bulunmasını sağlayan Nişlioğlu, Celayir’in bir gün döneceğine inanıyor.



Konak’ta yaşayan emekli Leyla Nişlioğlu (63), 15 Ocak 2001’de Gültepe’deki evlerinden gezmeye gitmek için çıkan kardeşi epilepsi hastası Murat Celayir’den bir daha haber alamadı. Kardeşini bulmak için o günden bu yana kapı kapı dolaşan, gelen her ihbarı değerlendiren Nişlioğlu, bitmeyen bir umutla Murat Celayir’i aradı. Broşürler bastıran, kayıp ilanlarını sokaklara, duvarlara asarak arama çalışmalarını sürdüren Nişlioğlu, kardeşinin izine rastlamadı ama 18 yılda 13’ü çocuk, 5’i yetişkin olmak üzere 18 kişinin bulunmasını sağladı. Kardeşini ararken tek tek morglardaki cesetleri kontrol eden Leyla Nişlioğlu, aradan geçen yıllara rağmen, kardeşinin geri geleceğine inanıyor. Murat Celayir’in kıyafetlerini saklayan, özlemini onlara sarılıp koklayarak dindirmeye çalışan Nişlioğlu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:



“Kardeşim kaybolduktan sonra her yere gittim. Bütün şehirleri gezdim. Murat ile ilgili bir ize rastlamadım ama diğer kayıpların bulunmasını sağladım. Onlar ailelerine kavuştu. Ben de zor zamanlarımı bu güzel gelişmelerle biraz da olsa hafiflettim.”



Duyarlılık çağrısı

Nişlioğlu, babası Dursun Celayir’in üzüntüden dolayı mide kanserine yakalandığını ve 11 yıl önce hayatını kaybettiğini, annesi Zekiye Celayir’in de bir takım sağlık sorunları yaşadığını söyledi, “İnsan içinde hep bir umut taşıyor. Adli tıplarda ölülere baktım ama sonuç alamadık” dedi.



Kardeşinin organ mafyası tarafından kaçırılmış olma ihtimalini de değerlendirdiklerini ifade eden Nişlioğlu, “Benim çocuğum yok. Tatilde tanıştığım bir ailenin küçük kızlarının resmini broşüre bastırdım. Kızımın rahatsız olduğunu, tedavisi için böbreğimin birini satmak istediğimi yazdım. Organ mafyası beni bulacak ben de onlardan kardeşimle ilgili bilgi alacağım diye umut ettim. Fakat yakınlarım, tanıdıklarım son anda beni vazgeçirdiler” diye konuştu.



Leyla Nişlioğlu, vatandaşlardan da kayıplara karşı duyarlı olmalarını, şüpheli gördükleri durumu en yakın polis merkezine veya 155’e bildirmelerini istedi.