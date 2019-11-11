11.11.2019 - 01:14 |
Kardeşten ulaşım konusunda söz aldı
Selanik’te açılan 35. Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı’na katılmak ve bir dizi ziyarette bulunmak için Konak Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte Yunanistan’a giden Başkan Abdül Batur, kardeş belediye Drama’yı da ziyaret etti.
Drama Belediye Başkanı Mamsakos Christodoulos’la bir araya gelen Batur, karşılıklı ulaşım olanaklarının geliştirilmesi noktasında destek sözü aldı.
istanbul'da korkunç infazFatih Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.