BİST103.153-0,38EURO6,360,12USD5,770,12ALTIN270,54-0,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriKardeşten ulaşım konusunda söz aldı
    11.11.2019 - 01:14 |

    Kardeşten ulaşım konusunda söz aldı

    Selanik’te açılan 35. Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı’na katılmak ve bir dizi ziyarette bulunmak için Konak Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte Yunanistan’a giden Başkan Abdül Batur, kardeş belediye Drama’yı da ziyaret etti.

    Kardeşten ulaşım konusunda söz aldı

    Drama Belediye Başkanı Mamsakos Christodoulos’la bir araya gelen Batur, karşılıklı ulaşım olanaklarının geliştirilmesi noktasında destek sözü aldı.

    istanbul'da korkunç infazFatih Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    10 Kasım 2019 Magazin Bülteni10 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? 11 Kasım Pazartesi

    İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? 11 Kasım Pazartesi

    Savaşçı 81. son bölümde Yüzbaşı Kağan büyük tehlikeye düştü! 82. yeni bölüm fragmanı...

    Savaşçı 81. son bölümde Yüzbaşı Kağan büyük tehlikeye düştü! 82. yeni bölüm fragmanı...

    Aşk Ağlatır 10. son bölümde Rüzgar, Ada'ya açıldı! 11. yeni bölüm fragmanı...

    Aşk Ağlatır 10. son bölümde Rüzgar, Ada'ya açıldı! 11. yeni bölüm fragmanı...

    Kimse Bilmez 21. son bölümde Duygu kaçırıldı! 22. yeni bölüm fragmanı...

    Kimse Bilmez 21. son bölümde Duygu kaçırıldı! 22. yeni bölüm fragmanı...

    Sıradaki Haber