13.09.2019 - 01:25 |
Karesi’de 24 saat hizmet
Vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi, 7 gün 24 saat hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.
Huzurlu ve mutlu bir Karesi için belediye ekipleri asfalt, parke taşı, yenileme, temizlik, tamirat, zabıta hizmetleri kesintisiz devam ediyor. Başkan Dinçer Orkan da mahalle ve esnaf ziyaretleri ile Karesililerle bir araya geliyor. Vatandaşlara belediyenin hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını soran Orkan, “İsteğimiz Karesi’yi Karesili vatandaşlarımız ile birlikte yönetmek. Kapım herkese açık” dedi.
E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.