Karesi’de 24 saat hizmet

Huzurlu ve mutlu bir Karesi için belediye ekipleri asfalt, parke taşı, yenileme, temizlik, tamirat, zabıta hizmetleri kesintisiz devam ediyor. Başkan Dinçer Orkan da mahalle ve esnaf ziyaretleri ile Karesililerle bir araya geliyor. Vatandaşlara belediyenin hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını soran Orkan, “İsteğimiz Karesi’yi Karesili vatandaşlarımız ile birlikte yönetmek. Kapım herkese açık” dedi.