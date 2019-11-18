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    HaberlerEge HaberleriKaresi’nin kimliğini güçlendiriyoruz
    18.11.2019 - 02:06 |

    Karesi’nin kimliğini güçlendiriyoruz

    Karesi Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi arasında “Karesi Kent Kimliği Projesi Protokolü” imzalandı. İmzalar, Karesi Bey’in temsili heykeli ile Karesibey Kavşağı’nın açılışı töreninde atıldı. Her kentin kendine özgü renkleri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Her kentin bir kimliği olmalı, biz de ilçemizin renklerini ön plana çıkartmak için çalışacağız” dedi.

    Karesi’nin kimliğini güçlendiriyoruz

    Balıkesir’in, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına kadar idari taksimatta Karesi ismini taşıdığını belirten Orkan, şöyle konuştu:

    13 günde bitti

    “Bugün temsili heykelimiz yanında seçim döneminde mahalle sakinlerimizin isteği ile yapmaya söz verdiğimiz ve 13 gün gibi kısa bir sürede tamamlayıp hizmete sunduğumuz Karesibey Kavşağı’nın da açılışını yapıyoruz. Yine bölge esnafı ve halkımızın isteği doğrultusunda Şehitler Parkı içinde valilikle birlikte inşa ettiğimiz mescidimiz de hizmete girdi. İmzaladığımız protokol de Karesi’nin kimliğine değer katacak.”

    Törene Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Başkanı Yücel Yımaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı katıldı.

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