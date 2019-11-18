Karesi’nin kimliğini güçlendiriyoruz

Balıkesir’in, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına kadar idari taksimatta Karesi ismini taşıdığını belirten Orkan, şöyle konuştu:

13 günde bitti

“Bugün temsili heykelimiz yanında seçim döneminde mahalle sakinlerimizin isteği ile yapmaya söz verdiğimiz ve 13 gün gibi kısa bir sürede tamamlayıp hizmete sunduğumuz Karesibey Kavşağı’nın da açılışını yapıyoruz. Yine bölge esnafı ve halkımızın isteği doğrultusunda Şehitler Parkı içinde valilikle birlikte inşa ettiğimiz mescidimiz de hizmete girdi. İmzaladığımız protokol de Karesi’nin kimliğine değer katacak.”

Törene Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Başkanı Yücel Yımaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı katıldı.